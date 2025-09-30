「タリーズコーヒー」は、10月3日（金）から、秋限定メニュー「もちもちみたらし団子ラテ」や「もちもちみたらし団子シェイク」を、全国の店舗で発売する。【写真】みたらし団子がシェイクに!?新作メニュー一覧■キュートなスイーツも今回秋の風物詩“お月見”に合わせて発売されるのは、やさしい甘さと秋の空気に包まれて心ほどけるくつろぎ時間が楽しめる、新しい癒やしの過ごし方“まったりーず”をコンセプトにした季節