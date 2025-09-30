AI開発企業のAnthropicがAIモデル「Claude Sonnet 4.5」を2025年9月30日に発表しました。Claude Sonnet 4.5はGPT-5やGemini 2.5 Proと比べてコーディング性能が高いことが確かめられており、Anthropicは「世界で最も優れたコーディングモデル」とアピールしています。Introducing Claude Sonnet 4.5 \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-5Enabling Claude Code to work more autonomously \ Anthropichttps