厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は30日、雇用情勢や賃金の動向をまとめた2025年版労働経済白書を公表した。持続可能な経済成長には「労働生産性の向上が最も重要」と分析。人工知能（AI）を利用して業務の効率化を推進する必要があると強調した。一方で社会インフラを支える職業の人材確保を課題に挙げた。白書は、米国や英国、ドイツと比べ、医療・福祉業、卸売・小売業、宿泊・飲食業の労働生産性の上昇率が低いと指摘。