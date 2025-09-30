「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「ビールなどパックでまとめる紙は可燃ごみで大丈夫です」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ビールなど、パックでまとめる紙は可燃ごみで大丈夫です。」と投稿。 その理由として、「紙マークが付いていれば古紙回収で集める地域もありますが、実はこ