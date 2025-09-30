自民・公明・立憲民主3党の政調会長は30日午前、給付付き税額控除の導入に関する初めての協議を国会内で開いた。給付付き税額控除は、所得税減税と現金給付を所得に応じて一体で実施する制度で、立憲民主党が消費税の負担軽減や逆進性緩和の観点から導入を求めてきた。初協議では、海外の導入例について政府から説明を受け、必要な財源の確保策といった課題を含め、制度設計に向けた議論を進めることを確認した。会合には自民党の
