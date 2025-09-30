ガールズグループTWICEのスペシャルアルバムタイトル曲「ME＋YOU」がベールを脱いだ。公式チャンネルに29日、新曲音源の一部を公開した。TWICEは10月10日午後1時に、デビュー10周年記念のスペシャルアルバム「TEN：The story Goes On」を発表し、10周年を記念する。それに先立ちタイトル曲「ME＋YOU」を一部公開し、9人のメンバーのソロ曲9曲のハイライト音源もオープンした。韓国メディアのスポーツ京郷は30日「全世界のファンは