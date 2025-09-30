◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪北支部予選」（９月２０、２１、２３日・龍間ぐりーんふぃーるどほか）◆中学生の部▽２回戦大阪東ボーイズ１５−１３大阪箕面ボーイズ死闘を制した。１３―１３で迎えた１０回、２死満塁から林が放った一打が右翼前へポトリと落ちた。「必死にプレーしたし、勝てて本当に良かった」。奥野、岸江の２者が生還。その裏を金本が無失点で切り抜け、大阪東の勝利となった。初回に大