◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪北支部予選」（９月２０、２１、２３日・龍間ぐりーんふぃーるどほか）◆中学生の部▽２回戦寝屋川畷ボーイズ５−３豊中ボーイズ寝屋川畷の投打がしっかりかみあった。初回、南森の適時三塁打で先制。その後も３回には柴山が適時打、６回には村上主将のスクイズなどで着実に追加点を奪った。３安打２打点の南森は、投げても６回途中１失点と好投し「ストレート、スライダーが