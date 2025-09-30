◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・兵庫県西支部予選」（２０、２１日・三木山総合公園野球場ほか）◆中学生の部▽代表決定戦龍野ボーイズ８−１氷上ボーイズ龍野が代表決定戦で８得点、決勝は１０得点と今大会全３戦をコールドで圧倒Ｖを飾った。守備のチームと言い切る梅田主将は「みんなの意気込み、気合がすごかった」と自身も２試合で４の４、４打点と引っ張った。同じく５の５、２打点の石川は「緊張したけど、