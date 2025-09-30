◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・兵庫県西支部予選」（２０、２１日・三木山総合公園野球場ほか）◆中学生の部▽代表決定戦三田ボーイズ８−０明石ボーイズ偉大な先輩に続いた。三田が代表決定戦で、強豪を打破。初出場した昨年から２年連続出場に、小中主将は「４大会連続で優勝していた明石に、実力では劣っていると思う。みんなが声出しとか、やるべきことをやったのが大きかった」と手応えを明かした。その大一