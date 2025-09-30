◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・滋賀県支部予選」（９月２０、２１日・浅井球場）◆中学生の部▽代表決定戦大津瀬田ボーイズ１１−４滋賀栗東ボーイズ大津瀬田が６回コールド勝ちで、代表切符を獲得した。打線が９安打１１得点すれば、投げても先発・真壁が３回２／３を５安打３失点。２番手・横下が１回１／３を１安打１失点。６回はエース・岡田が「点差があったので、３人でおさえて次の回の攻撃でリズムがよく