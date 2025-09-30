◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・滋賀県支部予選」（９月２０、２１日・浅井球場）◆中学生の部▽代表決定戦近江ボーイズ１０−２湖北ボーイズ近江が４回に一気に決めた。２死から３四死球で満塁とすると、まずは山口鳳が左翼へ勝ち越しの２点打。さらに、前日（２０日）の試合でサヨナラ打を放った百田も左前へタイムリーを放った。猛攻は止まらず、菅尾が２点打を放つと、谷本も左越えへ２点三塁打するなどこの回、