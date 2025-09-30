◎「ＭＬＢＣＵＰ２０２５・関西ブロック予選」（９月２０日・久宝寺緑地硬式野球場）◆小学生の部▽決勝大阪柴島ボーイズ１２−９香芝ボーイズボーイズリーグが新たに参加するＭＬＢカップ（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山）の関西ブロック代表は、打線が躍動した大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）に決まった。ビッグマッチへ堂々、名乗りを上げた。大阪柴島が決勝で１５安打１２得点。両軍計２５安