東京時間10:09現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18545.00（+98.00+0.53%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3867.80（+12.60+0.33%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金時間外は政府機関閉鎖の可能性が高まったことで史上最高値を更新。東京金も昨日のNY金の上昇と時間外の上昇を受けて最高値更新