東京時間10:08現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.09（-0.36-0.57%） NY市場で大幅な下げとなったNY原油は時間外でも下げている。OPECプラス諸国の増産継続見込みが重石