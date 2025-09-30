アルゼンチン当局の発表によると、８月の原油生産量は日量８１万６０００バレルまで増加し、過去最高水準を更新した。シェールオイルの生産地であるヴァカ・ムエルタ鉱区への投資が拡大しており、生産量はさらに拡大する見通し。２０２９年までに日量１３０万から１５０万バレルまで増産が続くと期待されている。 MINKABU PRESS