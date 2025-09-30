米大リーグは２８日（日本時間２９日）にレギュラーシーズンが終わり、自己最多のシーズン５５号本塁打で締めくくったドジャースの大谷翔平を抑えて５６本でナ・リーグの本塁打王となったのが、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手だ。３年ぶりの本塁打王タイトルで、打点（１３２）との二冠も達成したが、今夏にはメジャーの祭典でファンが拍手喝さいの大仕事もやってのけていた。シュワーバーはメジャー１１年目で右投げ