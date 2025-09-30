ドジャースは２９日（日本時間３０日）、３０日（同１０月１日）から始まるレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ、３回戦制）に向けて、本拠地ドジャースタジアムで調整した。大谷翔平投手はグラウンドでキャッチボール。始める前にキャッチボールの相手と言葉を交わし笑顔を見せた。練習前の会見でロバーツ監督は「もし第３戦までいけば大谷が投げることになるだろう」と話し、１勝１敗となって１０月２日（日本時間同