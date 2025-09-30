けさ、群馬県前橋市の住宅で「妻を殺した」と80代の男性から110番通報がありました。住宅には女性1人が意識のない状態で倒れていて、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、きょう午前6時ごろ、前橋市粕川町の住宅で80代の男性から「妻を殺した」と110番通報がありました。警察が現場に駆けつけると、この家に住む増井邦子さん（81）が自分の部屋で意識のない状態で倒れていて、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確