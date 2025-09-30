アドソル日進はしっかり。２９日取引終了後、位置検知ソリューションに活用する「映像分析技術」に関する特許を新たに取得したと発表した。同特許は既に保有する特許の分割出願によるもの。今回の特許取得により、これまでに取得した特許は累計２５件になったという。 出所：MINKABU PRESS