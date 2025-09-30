「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、Ｒｅｔｔｙが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ３０日の東京市場で、レッティは弱含み。日足チャートで７５日移動平均線を割り込んできたことから先安観が意識されやすく、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社が８月１３日に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年