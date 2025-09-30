暁飯島工業が３日続伸している。２９日の取引終了後、２６年２月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、好材料視されている。毎年２月末日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象に、茨城県産品カタログギフトを保有株数に応じて４０００～１万２０００円相当を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS