ＲｅＹｕｕＪａｐａｎは小動き。２９日取引終了後、中国に本拠を置くＡＲ（拡張現実）技術企業と日本市場におけるＡＲゴーグルの展開に関する覚書を締結したと発表した。ＡＲゴーグルの日本展開に向け、各種認証取得の支援や販売チャネルの開拓、物流体制の整備、マーケティング・ＰＲ活動を総合的に支援していく。 出所：MINKABU PRESS