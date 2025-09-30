しまむらが３日ぶりに急反落している。同社は２９日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（２月２１日～８月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．９％増の３４３５億７７００万円、営業利益は同０．２％増の３１４億６１００万円、最終利益は同３．６％増の２２９億１００万円となった。直近３カ月間の第２四半期では売上高は同５．５％増となった一方で、営業利益は同４．０％減となっており、営業減益