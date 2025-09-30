U-20ワールドカップは29日、グループリーグ第1節3日目(最終日)を行った。F組ではサウジアラビアがコロンビアに0-1で敗戦。アジア勢は日本がエジプトを2-0で破って白星発進を果たした一方、韓国がウクライナに1-2、オーストラリアがイタリアに0-1で敗れており、苦しい開幕節となった。サウジアラビアはコロンビアに対し、前半は優位に試合を進めたが、10番のMFジアド・アルガムディらアタッカー陣のシュートがことごとく枠外へ