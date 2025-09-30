バルセロナは29日、MFマルク・ベルナル(18)との契約を2029年6月まで延長することで合意したと発表した。ベルナルは193cmの長身を誇る左利きのアンカー。バルセロナのアカデミーで育ち、昨季のラ・リーガ第1節でトップチームデビューを飾った。しかし、開幕3試合目で左膝の前十字靭帯を断裂。長期離脱を経て、今月14日のラ・リーガ第4節で約1年ぶりの復帰を果たした。バルセロナはベルナルが昨年に大怪我を負った後、2026年6