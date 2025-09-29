「ザラ（ZARA）」が、ブランド創立50周年を記念したコレクションを10月6日に発売する。日本ではザラ公式オンラインストアで取り扱う。なお、パリの店舗「40 Avenue Georges V, Paris」では、パリ・ファッションウィーク期間中の10月2日から5日まで、ポップアップ「ZARA 50th Anniversary Creative Gathering」を開催する。 【画像をもっと見る】 同コレクションでは、ザラが掲げる「最高峰のデザインやクリエイティブな才能と