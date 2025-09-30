スターダムスターライト・キッドインタビュー後編（前編：スターライト・キッドは「素顔でデビューするつもりだった」 スターダムのマスクウーマンが語るデビューからの10年＞＞）ヒールターン、"闇落ち"という選択を経て、スターダムのスターライト・キッドは新たな強さを手に入れた。デビューからの10年で経験した光と影、今後の野望を赤裸々に語った。ワンダー・オブ・スターダム王座の白いベルトを保持するスターライト・