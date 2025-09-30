スターダムスターライト・キッドインタビュー前編スターダムで唯一無二の存在感を放つスターライト・キッド。その華麗な飛び技と観客を惹きつける繊細な表現力は、観る者を魅了し続けている。デビュー10周年という大きな節目を迎え、新たなステージへと進む準備を始めた。幼少期のプロレスとの出会いから、一度は離れたプロレスの世界への再出発の真相、ターニングポイントになったジュリア戦など、彼女の軌跡を聞いた。スタ