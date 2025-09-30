日銀本店＝1月、東京都中央区日銀が9月18、19日に開いた金融政策決定会合で、米国の関税政策を巡る不安が後退したとして「再び利上げスタンスに回帰できる」と主張する意見が政策委員から出ていたことが30日分かった。日銀が会合の「主な意見」を公表した。この委員は国内の実質金利が海外と比べ低水準だと指摘した上で、利上げが可能な状況だと説明した。また、国内の物価高騰のリスクを念頭に、将来の急激な利上げを避けるた