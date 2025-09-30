NothingのサブブランドであるCMF by Nothingは9月29日、ブランド初となるオーバーイヤーヘッドホン「CMF Headphone Pro」を発表した。デザイン、機能、手頃な価格のバランスを重視したモデルで、税込15,800円で販売される。CMF Headphone Proは、鮮やかなライトグレー、落ち着いたダークグレー、そしてライトグリーンの3色展開である。CMFらしい個性的なカラーリングに加え、イヤークッションは工具を使わずに着脱可能なモジュラー