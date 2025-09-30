サウジアラビア１部アルイテハドが名将ユルゲン・クロップ氏の招へいに乗り出す構えだ。アルイテハドは昨夏に就任し、リーグ制覇を果たしたローラン・ブラン監督を解任。新指揮官を探していることに、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＳ・ＮＥＴ」は「アルイテハドはクロップの獲得に躍起になっている。サウジアラビアのクラブは空席を早急に埋めようとしており、元リバプール監督がターゲットとなっている」とし「チームはドイ