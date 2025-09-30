ムロツヨシと佐藤二朗がダブル主演を務める福田雄一監督作『新解釈・幕末伝』より、市村正親の出演が発表された。幕末時代を専門に研究し“新解釈”を講義する歴史学者を演じる。併せて、キャスト全員集結のポスタービジュアルも解禁された。【写真】坂本龍馬（ムロツヨシ）、西郷隆盛（佐藤二朗）、桂小五郎（山田孝之）、龍馬の妻・おりょう（広瀬アリス）らキャスト集結の本ポスター「幕末」とは、今からおよそ150年前、江