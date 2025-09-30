秋といえば、食欲の秋、芸術の秋などがありますが、読書の秋でもありますよね！そこで今回は読書好きさん必見のおすすめアイテムをご紹介します。なんとセリアでブックページホルダーが110円（税込）で購入可能。お手頃価格ながら高見えデザインで、本の読みやすさもグッとアップしますよ♪早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ブックページホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：85×35×10mm／内径 2