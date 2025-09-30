食欲の秋と言われるぐらい、秋はおいしい食べ物がいっぱいの季節です。サンマ、ぶどう、栗など、あなたは何を連想しますか？今回は、今食べたいさつまいもスイーツから、「あなたが本当になりたい理想の姿」がわかる心理テストをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら「あなたが密かに思い描いている理想の姿」がわかる心理テストＱ、今食べたい「さつまいもスイーツ」は？A：さつまいもプリンB：さつまいもクッキーC：スイート