ラップを使うときに、端がどこにあるか分からずイライラしたことはありませんか。ラップの端を簡単に見つける方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。くらしのマーケットは「『ラップの端がどこだか分からない！』って日常に潜む小さなストレスですよね！」と投稿。ラップ