お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。最愛の母が亡くなったことを報告した。【写真】肩を組み笑顔のつまみ枝豆と母枝豆は「いっぱい苦労をかけた母子供のために生きた母最愛の母が親父と兄貴のいる天国に行きました」と伝えた。文章とともに投稿した写真には、肩を組み笑顔の枝豆と母の姿が映っていた。続けて「親孝行、したい時には親はなく本当に親不孝