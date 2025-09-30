大青山生物圏保護区の景色。（資料写真、フフホト＝新華社記者／李雲平）【新華社フフホト9月30日】中国内モンゴル自治区林業・草原局はこのほど、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が27日に同自治区の大青山生物圏保護区を新たに世界生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）の一つとして認定したと明らかにした。大青山生物圏保護区は同自治区の陰山山脈中部に位置し、面積は約3900平方キロに及ぶ。陰山山脈の生物多様性と生態