アロマグッズの種類が豊富なダイソーで、なんと「東京ガールズコレクション」とのコラボのアロマディフューザーを発見！珍しいなと思い購入してみました。柑橘系がベースのさわやかな香り♡香りの強さも控えめで使いやすい印象です。ボトルのデザインも可愛いので、インテリアとしてもおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アロマディフューザー（シトラスウッド）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイ