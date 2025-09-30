俳優の高石あかりがヒロインを務め、２９日からスタートしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の初回世帯平均視聴率が、１６・０％だったことが３０日、分かった。２５年前期「あんぱん」の１５・４％から０・６ポイントアップした。個人平均は８・７％だった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）「ばけばけ」は急速に西洋化する明治時代の日本を舞台に、時代に埋もれていった人々の姿を描く。高石は「怪談」で知られる小泉八雲