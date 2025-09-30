とちぎテレビ 市街地でクマが出没した時に、自治体の判断で緊急的に銃での駆除が可能となったことを受けて栃木県は２９日、那須町でこの「緊急銃猟」を想定した訓練を、初めて実施しました。 ９月から施行された改正鳥獣保護管理法により、クマなどが人の日常生活圏に現れ危害を及ぼす恐れが迫った場合などに限り、自治体が緊急的に銃を使った駆除、「緊急銃猟」をハンターに委託することができるようになりました。