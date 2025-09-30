とちぎテレビ Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが、２９日、Ｊ３栃木ＳＣのホームタウン、宇都宮市と練習拠点を整備しているさくら市を表敬訪問しました。 野々村チェアマンはまず、今年４月から栃木ＳＣの専用練習場の整備が進められている、さくら市の中村卓資市長を訪問しました。 野々村チェアマンはＪリーグのジェフユナイテッド市原（当時）、コンサドーレ札幌でプレーし、２０２２年