とちぎテレビ １９３７年の開業から８８年間、栃木県民に愛されてきたＪＲバス関東の水都西線が３０日で廃止になるのを前に、２８日、芳賀町にある営業所で「さよならイベント」が開催されました。 ３０日で廃止になるのは作新学院前から茂木を結ぶ長距離路線「水都西線」です。 ＪＲバス関東では開業から８８年間続いたこれまでの感謝を込めてさよならイベントを芳賀町にある営業所で開きました。 イベントでは、９台の