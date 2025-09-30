美郷町の雑木林の木の上にクマ3頭が居座っています。箱わなを設置し、警察などが警戒にあたっています。大仙警察署によりますと、30日午前6時すぎ、美郷町本堂城回の雑木林で、「木にクマがのぼっている」と役場から警察に連絡が入りました。はじめは木の上にクマが1頭、木の下の藪の中に子グマとみられるクマ2頭がいましたが、その後、子グマ2頭も木の上にのぼり、3頭が木の上に居座っているということです。箱わなを2基設置し、