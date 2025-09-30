厚生労働省は9月16日、2024年人口動態統計の確定数を公表した。独身研究家の荒川和久さんは「今回の調査では、年齢別出生数において40代前半の出生数が20代前半を初めて逆転した。これは簡単に『晩産化』と片づけていい話ではない」という――。写真＝iStock.com／Yuto photographer※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuto photographer■年齢別出生数が「20代前半＜40代前半」に今月、人口動態調査の2024年確定報が公表さ