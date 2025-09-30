あの“スペシャル・ワン”が、スタンフォード・ブリッジに帰ってくる。現地９月30日に開催されるチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第２節で、ジョゼ・モウリーニョ監督が電撃就任したベンフィカが、チェルシーと敵地で対戦する。モウリーニョ監督はこれまで、チェルシーやインテル、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドといった各国の名門で活躍。直近ではトルコのフェネルバフチェを率いていたが、先