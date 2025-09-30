閉幕まで残り2週間となった大阪・関西万博。きょう9月30日(火)も、東ゲートの前には入場を待つ人たちの大行列ができています。会場内の混雑予測は、きょうを含め閉幕まで毎日「大変混雑」。入場予約枠は東西の両ゲート、すべての時間帯に空きがなく、まさに「満員」の様相です。きょうの大阪の天気は晴れのち曇り。最高気温は29℃、降水確率は0〜10%でカラッとした一日になりそうです。▼連日20万人超えの来場者数データで