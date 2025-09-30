「次もRAV4」買い替え検討が加速2025年5月21日、トヨタは新型「RAV4」を世界初公開し、2025年度内に発売すると発表しました。SNSでは期待や関心の声が多く、話題の広がりを見せています。新型RAV4まもなく発売！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（54枚）RAV4は1994年に初代モデルが登場したクロスオーバーSUV。6代目となる新型モデルは「Life is an Adventure」をテーマに掲げ、アウトドアから都市部