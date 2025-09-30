第19回日本アカデミー賞優秀作品賞受賞作「Love Letter」(1995年公開)を手掛けた岩井俊二監督が、"手紙がつなぐ愛"をモチーフに作り上げた映画「ラストレター」(2020年公開)。心に染みる温かな物語を始め、豪華俳優陣の起用にも注目が集まった作品だった。主演は松たか子で、夫と子ども2人と暮らす普通の主婦・岸辺野裕里を演じる。亡くなった姉・遠野未咲の葬儀に出るため実家に戻っていた裕里は、未咲の娘・鮎美(広瀬すず)から、