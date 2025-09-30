石井章前参院議員石井章元参院議員（68）＝日本維新の会除名＝の公設秘書給与詐欺事件で、東京地検特捜部が詐欺罪で石井氏を30日にも在宅起訴する方針を固めたことが、関係者への取材で分かった。石井氏は、自身が理事長を務める茨城県取手市の社会福祉法人の関係者である親族を公設秘書として国に届け出て、給与をだまし取った疑いが持たれている。詐取した総額は約800万円とされる。関係者によると、石井氏は周辺に容疑を